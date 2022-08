"Se risponde no...". Calenda scarica Letta, verso il terzo polo (Di lunedì 1 agosto 2022) Per il leader di Azione Carlo Calenda non è possibile correre con esponenti di forze politiche che hanno detto no a Mario Draghi. "Se la risposta sarà no allora, caro Enrico Letta, la responsabilità della rottura sarà interamente tua e noi andremo a combattere a viso aperto con una proposta di governo credibile, nel proporzionale, per bloccare l'avanzata della Meloni". Il leader di Azione in un video su Twitter annuncia che la trattativa per la coalizione con il Pd è in bilico. "Io voglio sapere - spiega Calenda - se" le condizioni di Azione e Più Europa "gli sembrano assurde o no. A me sembrano il minimo sindacale per non mettere insieme una accozzaglia piena di idee diverse, totalmente incoerente e di scarsa qualità". Leggi su iltempo (Di lunedì 1 agosto 2022) Per il leader di Azione Carlonon è possibile correre con esponenti di forze politiche che hanno detto no a Mario Draghi. "Se la risposta sarà no allora, caro Enrico, la responsabilità della rottura sarà interamente tua e noi andremo a combattere a viso aperto con una proposta di governo credibile, nel proporzionale, per bloccare l'avanzata della Meloni". Il leader di Azione in un video su Twitter annuncia che la trattativa per la coalizione con il Pd è in bilico. "Io voglio sapere - spiega- se" le condizioni di Azione e Più Europa "gli sembrano assurde o no. A me sembrano il minimo sindacale per non mettere insieme una accozzaglia piena di idee diverse, totalmente incoerente e di scarsa qualità".

