Se Calenda corresse da solo il centrosinistra perderebbe 16 seggi (Di lunedì 1 agosto 2022) La stima di Youtrend in collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co ci spiega perchè letta non molla Azione. E perché Azione alza la posta col Pd Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 agosto 2022) La stima di Youtrend in collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co ci spiega perchè letta non molla Azione. E perché Azione alza la posta col Pd

Giorgiolaporta : Se #Calenda corresse da solo spariglierebbe ulteriormente le carte. Toglie voti e collegi a #sinistra, ma il 20% pr… - MarekNapoli : RT @Giorgiolaporta: Se #Calenda corresse da solo spariglierebbe ulteriormente le carte. Toglie voti e collegi a #sinistra, ma il 20% preso… - scarabellimauro : RT @barbarajerkov: Ma una lista Calenda-Renzi che corresse da sola, non porterebbe via voti al centrodestra molto più che non se si alleass… - MatteovN2 : @T100_Bonnie Non l'ho mai votato ma lo voterò, io non consiglio ma se #Calenda continua a 'minacciare' politicament… - uolller : RT @barbarajerkov: Ma una lista Calenda-Renzi che corresse da sola, non porterebbe via voti al centrodestra molto più che non se si alleass… -