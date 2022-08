Scuola, autobus o treno gratis per i nostri figli: ecco di cosa si tratta (Di lunedì 1 agosto 2022) Ci si avvicina sempre di più al rientro a Scuola di tantissimi studenti. I genitori, però, hanno la possibilità di poter far viaggiare i propri figli in modo totalmente gratuito. Andiamo a scoprire come. Questi ultimi anni non sono stati affatto facili. Sia sotto il punto di vista mentale che sotto quello economico, sono state tantissime le difficoltà. Un periodo che ha inciso anche sulla socialità dei ragazzi che è stata interrotta dai periodi di lockdown. Tante piccole vicende che hanno portato a molti bonus da parte dell’esecutivo. Adobe StockLa situazione, però, è via via migliorata ma il governo ha messo in campo sempre più bonus. Incentivi che toccato vari ambiti e risultano essere davvero molto importanti. Come in questo caso, in cui l’aiuto riguarda il mezzo di trasporto che porta i figli a destinazione. In ... Leggi su chenews (Di lunedì 1 agosto 2022) Ci si avvicina sempre di più al rientro adi tantissimi studenti. I genitori, però, hanno la possibilità di poter far viaggiare i propriin modo totalmente gratuito. Andiamo a scoprire come. Questi ultimi anni non sono stati affatto facili. Sia sotto il punto di vista mentale che sotto quello economico, sono state tantissime le difficoltà. Un periodo che ha inciso anche sulla socialità dei ragazzi che è stata interrotta dai periodi di lockdown. Tante piccole vicende che hanno portato a molti bonus da parte dell’esecutivo. Adobe StockLa situazione, però, è via via migliorata ma il governo ha messo in campo sempre più bonus. Incentivi che toccato vari ambiti e risultano essere davvero molto importanti. Come in questo caso, in cui l’aiuto riguarda il mezzo di trasporto che porta ia destinazione. In ...

