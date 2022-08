Scontro tra auto in galleria tra Lovere e Costa Volpino: almeno 4 feriti, anche gravi (Di lunedì 1 agosto 2022) Costa Volpino. Uno schianto tra auto sta creando non pochi disagi alla circolazione per chi deve attraversare la galleria tra Lovere e Costa Volpino lungo la statale 42. Ancora poche le informazioni disponibili: i soccorsi sono scattati intorno alle 17 di lunedì 1 agosto in codice rosso. Sarebbero almeno quattro i feriti e sul posto si sono portate altrettante ambulanze, oltre all’elisoccorso da Bergamo, i carabinieri di Clusone e i vigili del fuoco del comando provinciale. Chiusa la galleria in direzione Lovere: si registrano lunghe code in entrambe le direzioni. Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 agosto 2022). Uno schianto trasta creando non pochi disagi alla circolazione per chi deve attraversare latralungo la statale 42. Ancora poche le informazioni disponibili: i soccorsi sono scattati intorno alle 17 di lunedì 1 agosto in codice rosso. Sarebberoquattro ie sul posto si sono portate altrettante ambulanze, oltre all’elisoccorso da Bergamo, i carabinieri di Clusone e i vigili del fuoco del comando provinciale. Chiusa lain direzione: si registrano lunghe code in entrambe le direzioni.

