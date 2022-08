SBK 2022, Bassani: "Honda interessata a me? Non lo sapevo" (Di lunedì 1 agosto 2022) È stato abbonato alla quinta posizione Axel Bassani sul circuito di Most , in Repubblica Ceca, nel sesto round appena disputato, dove ha fatto un gran bel lavoro con il team Motocorsa. Appena ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 1 agosto 2022) È stato abbonato alla quinta posizione Axelsul circuito di Most , in Repubblica Ceca, nel sesto round appena disputato, dove ha fatto un gran bel lavoro con il team Motocorsa. Appena ...

infoitsport : SBK Most 2022: Bautista trionfa in Gara 1, Superpole e Gara 2 vanno invece a Razgatlioglu - infoitsport : SBK 2022. GP della Repubblica Ceca. Il Grande Spettacolo di Most [VIDEO] - infoitsport : SBK 2022. GP della Repubblica Ceca. Le pagelle di Most - motosprint : #CZEWorldSBK Con tre top 5, #Bassani è riuscito a mettersi in mostra anche in Repubblica Ceca ?? - gponedotcom : Danilo ha 13 punti di vantaggio su Jake dopo la vittoria a Brainerd: 'non posso fare alcun calcolo contro di lui, d… -