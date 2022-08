Sbarchi – LI.SI.PO.: “La Lamorgese fa sbarcare 387 migranti a Salerno: la Campania nuova Lampedusa?” (Di lunedì 1 agosto 2022) “Continua indisturbata l’”invasione” del nostro Paese. Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, ha deciso di far sbarcare al porto di Salerno i 387 migranti della nave Ocean Viking. In relazione all’odierno sbarco di migranti la Prefettura di Salerno ha comunicato che sono state vietate riprese fotografiche e registrazioni audio-visive. Inoltre, Sembrerebbe che tra i migranti presenti sull’imbarcazione, sono stati riscontrati numerosi casi di positività al Covid-19, come reso noto dalla Regione Campania, che ha diramato una nota del governatore Vincenzo De Luca, ove ha chiesto di fermare lo sbarco ed osservare la quarantena a bordo, al fine di non diffondere ulteriormente il contagio“. A dichiararlo non è un politico ma, addirittura, il Segretario ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 agosto 2022) “Continua indisturbata l’”invasione” del nostro Paese. Il ministro dell’Interno Luciana, ha deciso di faral porto dii 387della nave Ocean Viking. In relazione all’odierno sbarco dila Prefettura diha comunicato che sono state vietate riprese fotografiche e registrazioni audio-visive. Inoltre, Sembrerebbe che tra ipresenti sull’imbarcazione, sono stati riscontrati numerosi casi di positività al Covid-19, come reso noto dalla Regione, che ha diramato una nota del governatore Vincenzo De Luca, ove ha chiesto di fermare lo sbarco ed osservare la quarantena a bordo, al fine di non diffondere ulteriormente il contagio“. A dichiararlo non è un politico ma, addirittura, il Segretario ...

BelpietroTweet : Dopo aver negato l’evidenza, il quotidiano progressista si accorge che c’è un’emergenza in atto. Ma, sorpresa, ne a… - LegaSalvini : ?? IL MINISTRO LAMORGESE? I NUMERI PARLANO CHIARO: GLI SBARCHI SI SONO MOLTIPLICATI PER DIECI RISPETTO A QUANDO ERA… - LuigiF97101292 : RT @italiaserait: Sbarchi – - italiaserait : Sbarchi – - SuriniAnto : @elio_vito @HuffPostItalia Dovrebbero processare la Lamorgese con i suoi sbarchi proficui...chiedere al figlio per credere -