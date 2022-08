“Sapete solo alzare le tasse” Pd con le spalle al muro | l' affondo di Porro e Meloni

Leggi su iltempo

(Di lunedì 1 agosto 2022) Un clamoroso autogol l'annuncio di Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, sulla volontà di introdurre una tassa di successione in caso di vittoria alle elezioni del 25 settembre. A scagliarsi contro i dem è Nicola, giornalista e conduttore di Quarta Repubblica su Rete4: “È mai possibile che l'unica ricetta che hanno per risolvere i tanti problemi di questo Paese sia sempre e comunque quella di aumentare le imposte? In questo caso Letta ha scelto dal mazzo l'imposta di successione”. Ad applaudire l'intervento diè Giorgia, leader di Fratelli d'Italia, che ha rilanciato sulla propria pagina Facebook il pensiero del giornalista: “Gli italiani hanno già subito abbastanza i governi di sinistra. Non ne vogliono un altro che per cinque anni continui solamente a tassarli, raccontandogli la storiella che è ...