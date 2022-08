Santa Marinella, la sede del Municipio si trasferirà in via Cicerone (Di lunedì 1 agosto 2022) Santa Marinella – “Per la prima volta dopo oltre 70 anni dalla nascita del Comune di Santa Marinella, la nostra Amministrazione è stata in grado di acquisire al suo patrimonio ben due edifici ovvero quelli che formano il vasto compendio immobiliare di via Cicerone 25. La città, per la prima volta ha il suo Municipio e tutti gli uffici comunali, anche quelli che svolgono servizio al pubblico, ubicati all’interno di una nuova funzionale e moderna sede”. Ad annunciarlo in una nota stampa è il sindaco Pietro Tidei. “Venerdì mattina, – spiega il Sindaco – è stato raggiunto, con il perfezionamento di tutta la documentazione necessaria per l’acquisto dei due immobili, uno dei principali e più ambiziosi traguardi che si era prefissata questa Amministrazione che, dopo decenni ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 1 agosto 2022)– “Per la prima volta dopo oltre 70 anni dalla nascita del Comune di, la nostra Amministrazione è stata in grado di acquisire al suo patrimonio ben due edifici ovvero quelli che formano il vasto compendio immobiliare di via25. La città, per la prima volta ha il suoe tutti gli uffici comunali, anche quelli che svolgono servizio al pubblico, ubicati all’interno di una nuova funzionale e moderna”. Ad annunciarlo in una nota stampa è il sindaco Pietro Tidei. “Venerdì mattina, – spiega il Sindaco – è stato raggiunto, con il perfezionamento di tutta la documentazione necessaria per l’acquisto dei due immobili, uno dei principali e più ambiziosi traguardi che si era prefissata questa Amministrazione che, dopo decenni ...

