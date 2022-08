Sangiovanni bacia un'altra? (FOTO) Giulia Stabile lontana: tutta la verità (Di lunedì 1 agosto 2022) Lo scorso weekend l'isola di Capri è stata invasa da personaggi dello spettacolo e musicali sia nazionali che internazionali. Sabato scorso si è tenuto un evento di beneficenza alla Certosa di San Giacomo in occasione del quale Jennifer Lopez è diventata protagonista assoluta di una performance che ha mandato in visibilio i presenti. Nel cast dei ballerini che si sono esibiti con l'artista anche Giuseppe Gioffrè. Tra le star che hanno calcato il red carpet e goduto della serata c'era anche Sangiovanni. Il cantante, senza la fidanzata Giulia Stabile al suo fianco, è stato FOTOgrafato intento a parlare con una ragazza. Le FOTO in rete hanno fatto sorgere qualche dubbio ai suoi sostenitori: c'è chi sostiene, infatti, che Sangiovanni avrebbe baciato sulle labbra ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 1 agosto 2022) Lo scorso weekend l'isola di Capri è stata invasa da personaggi dello spettacolo e musicali sia nazionali che internazionali. Sabato scorso si è tenuto un evento di beneficenza alla Certosa di San Giacomo in occasione del quale Jennifer Lopez è diventata protagonista assoluta di una performance che ha mandato in visibilio i presenti. Nel cast dei ballerini che si sono esibiti con l'artista anche Giuseppe Gioffrè. Tra le star che hanno calcato il red carpet e goduto della serata c'era anche. Il cantante, senza la fidanzataal suo fianco, è statografato intento a parlare con una ragazza. Lein rete hanno fatto sorgere qualche dubbio ai suoi sostenitori: c'è chi sostiene, infatti, cheavrebbeto sulle labbra ...

albeesere__ : Ma che sta succedendo quest'estate? Sangiovanni è stato avvistato mentre bacia un'altra ragazza che non è Giulia??? - blogtivvu : Sangiovanni saluta un’amica ma scoppia il gossip: “bacia una ragazza” che non è Giulia Stabile? La verità è un’altr… - CiottolinaB : In che senso sangiovanni bacia una che nn è Giulia?! ?? ??????????????? ma che succede qua?? -