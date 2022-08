Sampdoria, Damsgaard vicino al Brentford: i dettagli dell’offerta (Di lunedì 1 agosto 2022) Calciomercato Sampdoria: nuova offerta del Brentford per Damsgaard. Accordo vicino con per il fantasista danese La cessione di Mikkel Damsgaard si avvicina. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il Brentford ha presentato una nuova offerta alla Sampdoria da 20 milioni di euro, cifra richiesta dai blucerchiati per cedere il talentuoso danese. Nelle prossime ore il club blucerchiato scioglierà ogni dubbio, ma la sensazione è che la proposta economica degli inglesi verrà accettata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Calciomercato: nuova offerta delper. Accordocon per il fantasista danese La cessione di Mikkelsi avvicina. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, ilha presentato una nuova offerta allada 20 milioni di euro, cifra richiesta dai blucerchiati per cedere il talentuoso danese. Nelle prossime ore il club blucerchiato scioglierà ogni dubbio, ma la sensazione è che la proposta economica degli inglesi verrà accettata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

