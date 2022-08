Salernitana, in Coppa Italia c’è Pezzuto: Banti al var col Parma (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Domenica prossima (7 agosto, ore 21) la Salernitana di Davide Nicola debutterà in Coppa Italia. Granata accoppiati nei trentaduesimi di finali al Parma di Fabio Pecchia. All’Arechi andrà in scena una sfida da dentro o fuori e ad arbitrarla di sarà Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. Il fischietto salentino ha diretto sette partite in serie A la scorsa stagione, ma non ha mai incrociato la Salernitana sul proprio cammino. L’ultimo precedente con i granata risale alla stagione 2020/21 in serie B: sconfitta per due a zero a Ferrara contro la Spal, decisive le reti di Valoti e Di Francesco. Gli assistenti contro i ducali saranno l’internazionale Matteo Passeri di Gubbio e Mattia Politi di Lecce. Tra Nicola e Pecchia, in qualità di quarto uomo, ci ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Domenica prossima (7 agosto, ore 21) ladi Davide Nicola debutterà in. Granata accoppiati nei trentaduesimi di finali aldi Fabio Pecchia. All’Arechi andrà in scena una sfida da dentro o fuori e ad arbitrarla di sarà Ivanodella sezione di Lecce. Il fischietto salentino ha diretto sette partite in serie A la scorsa stagione, ma non ha mai incrociato lasul proprio cammino. L’ultimo precedente con i granata risale alla stagione 2020/21 in serie B: sconfitta per due a zero a Ferrara contro la Spal, decisive le reti di Valoti e Di Francesco. Gli assistenti contro i ducali saranno l’internazionale Matteo Passeri di Gubbio e Mattia Politi di Lecce. Tra Nicola e Pecchia, in qualità di quarto uomo, ci ...

