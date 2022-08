Sadie Sink “troppo vecchia” per Stranger Things? L’età le ha fatto quasi perdere il ruolo di Max (Di lunedì 1 agosto 2022) Sadie Sink ha rischiato di perdere il ruolo che l’ha resa una star in Stranger Things. Oggi richiestissima anche dal cinema e idolatrata come una stella emergente, la giovanissima Sink ha praticamente pregato i produttori della serie di darle una possibilità e di non scartarla in bas alL’età. A quanto pare, infatti, per interpretare Max Mayfield si cercava una ragazza più giovane. Sadie Sink ne ha parlato con Fashion Magazine, ricordando come abbia ottenuto il ruolo a 14 anni solo dopo aver insistito molto per essere provinata nei panni di Max, nonostante fosse considerata troppo grande per interpretarla. “Ho semplicemente implorato e supplicato loro di darmi più materiale in modo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 1 agosto 2022)ha rischiato diilche l’ha resa una star in. Oggi richiestissima anche dal cinema e idolatrata come una stella emergente, la giovanissimaha praticamente pregato i produttori della serie di darle una possibilità e di non scartarla in bas al. A quanto pare, infatti, per interpretare Max Mayfield si cercava una ragazza più giovane.ne ha parlato con Fashion Magazine, ricordando come abbia ottenuto ila 14 anni solo dopo aver insistito molto per essere provinata nei panni di Max, nonostante fosse consideratagrande per interpretarla. “Ho semplicemente implorato e supplicato loro di darmi più materiale in modo ...

