Ryder Cup: è Luke Donald il nuovo capitano dell'Europa (Di lunedì 1 agosto 2022) Luke Donald è il nuovo capitano dell'Europa per la Ryder Cup 2023 che si giocherà a Roma a fine settembre 2023, sul campo Marco Simone di Guidonia. Prende il posto di Henrik Stenson che due settimane ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 1 agosto 2022)è ilper laCup 2023 che si giocherà a Roma a fine settembre 2023, sul campo Marco Simone di Guidonia. Prende il posto di Henrik Stenson che due settimane ...

