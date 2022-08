Rugby femminile: l’Italia contro la Francia in diretta su Sky Sport (Di lunedì 1 agosto 2022) Saranno trasmesse in diretta su Sky Sport le due amichevoli di inizio settembre dell’Italia femminile di Rugby in vista della Coppa del Mondo di ottobre in Nuova Zelanda. Le azzurre di Andrea Di Giandomenico affronteranno per due volte la Francia in preparazione alla Rugby World Cup. Sabato 3 settembre il primo dei due incontri con les Bleues, allo Stade des Arboras di Nizza (kick off ore 18), mentre il 9 settembre match di ritorno, con lo Stadio del Rugby di Biella che sarà la sede della sfida, sempre alle ore 18. Le due rappresentative si sono incontrate 24 volte, e in 19 occasioni la Francia è uscita dal campo vincitrice – nell’ultima sfida, il 27 marzo 2022 allo Stade des Alpes di Grenoble in occasione del Tiktok Women’s Six ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 agosto 2022) Saranno trasmesse insu Skyle due amichevoli di inizio settembre deldiin vista della Coppa del Mondo di ottobre in Nuova Zelanda. Le azzurre di Andrea Di Giandomenico affronteranno per due volte lain preparazione allaWorld Cup. Sabato 3 settembre il primo dei due incontri con les Bleues, allo Stade des Arboras di Nizza (kick off ore 18), mentre il 9 settembre match di ritorno, con lo Stadio deldi Biella che sarà la sede della sfida, sempre alle ore 18. Le due rappresentative si sono incontrate 24 volte, e in 19 occasioni laè uscita dal campo vincitrice – nell’ultima sfida, il 27 marzo 2022 allo Stade des Alpes di Grenoble in occasione del Tiktok Women’s Six ...

Luxgraph : Rugby: la Nazionale femminile a Biella contro la Francia - Federugby : ??#Italdonne Lo Stadio del Rugby di ??Biella sarà la sede del Test Match con la Francia, in programma venerdì 9 set… - Gazzetta_it : L'azzurra Elisa Giordano: 'Mi alleno come una pro, ma non lo sono' - MauroV1968 : @Lollo7770 @andreaborsoi1 @MazzucatoM Il rugby femminile è più lento di quello maschile, ma tecnicamente la differe… - MauroV1968 : @Lollo7770 @andreaborsoi1 @MazzucatoM Io fin dal mio primo tweet in risposta a @MazzucatoM ho sempre parlato in gen… -