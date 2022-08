Ronaldo: “De Ketelaere? Qualità, fantasia e modernità vanno sempre bene” (Di lunedì 1 agosto 2022) Ronaldo 'Il Fenomeno' ha parlato del prossimo acquisto del Milan, Charles De Ketelaere. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport' Leggi su pianetamilan (Di lunedì 1 agosto 2022)'Il Fenomeno' ha parlato del prossimo acquisto del Milan, Charles De. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'

milansette : Ronaldo: 'De Ketelaere? Qualità, fantasia e modernità vanno sempre bene' #acmilan #rossoneri - MilanNewsit : Ronaldo: 'De Ketelaere? Qualità, fantasia e modernità vanno sempre bene' - CalcioOggi : Ronaldo-Sporting Lisbona: si lavora. Milan, è fatta per De Ketelaere. Roma su Belotti. L'Inter deve cedere Sanchez… - CalcioOggi : Ronaldo-Sporting Lisbona: si lavora. Milan, è fatta per De Ketelaere. Roma su Belotti. L'Inter deve cedere Sanchez… - rep_parma : Calciomercato, le ultime news di oggi: Cristiano Ronaldo-Sporting Lisbona: si lavora. Milan, è fatta per De Ketelae… -