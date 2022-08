Roma, Zaniolo e club multati per cori contro la Lazio durante i festeggiamenti Conference League (Di lunedì 1 agosto 2022) La Figc ha comminato una multa di 4000 euro a Nicolò Zaniolo e un’altra con stessa cifra alla Roma per quanto accaduto durante i festeggiamenti della Conference League dello scorso 26 maggio. Il giocatore e la società, condannata per responsabilità oggettiva, dovranno devolvere le somme all’associazione ‘Accademia calcio integrato’. Come riportato sul sito ufficiale della federcalcio, “il calciatore giallorosso ha violato l’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva “impugnando un microfono e intonando a gran voce, verso i tifosi festanti, un coro dal contenuto ingiurioso e offensivo verso la società S.S. Lazio”. IL COMUNICATO DELLA FIGC SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 agosto 2022) La Figc ha comminato una multa di 4000 euro a Nicolòe un’altra con stessa cifra allaper quanto accadutodelladello scorso 26 maggio. Il giocatore e la società, condannata per responsabilità oggettiva, dovranno devolvere le somme all’associazione ‘Accademia calcio integrato’. Come riportato sul sito ufficiale della federcalcio, “il calciatore giallorosso ha violato l’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva “impugnando un microfono e intonando a gran voce, verso i tifosi festanti, un coro dal contenuto ingiurioso e offensivo verso la società S.S.”. IL COMUNICATO DELLA FIGC SportFace.

