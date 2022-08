Roma, violenza in pieno centro: donna accoltellata alla Stazione Trastevere (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma – Una donna è stata accoltellata oggi a Roma poco prima delle 15 sulle scale della Stazione Trastevere, in via degli Orti di Cesare. La vittima, 47enne italiana, senza fissa dimora, è stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale San Camillo. Ha ferite al volto, al collo e all’addome ed è sottoposta in questo momento a un intervento chirurgico. Sul posto i poliziotti, chiamati da un testimone e impegnati sulle tracce dell’aggressore, fuggito poco dopo. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 1 agosto 2022)– Unaè stataoggi apoco prima delle 15 sulle scale della, in via degli Orti di Cesare. La vittima, 47enne italiana, senza fissa dimora, è stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale San Camillo. Ha ferite al volto, al collo e all’addome ed è sottoposta in questo momento a un intervento chirurgico. Sul posto i poliziotti, chiamati da un testimone e impegnati sulle tracce dell’aggressore, fuggito poco dopo. (fonte Adnkronos)

