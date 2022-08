Roma violenta, donna senza fissa dimora accoltellata alla stazione di Trastevere: è gravissima (Di lunedì 1 agosto 2022) Tragedia rosso sangue nella Capitale. Ancora un atto di violenza inaudita. A Roma una donna, 47enne italiana, è stata accoltellata da un uomo poco prima delle 15 a Monteverde. Sulle scale della stazione Trastevere, in via degli Orti di Cesare. Ora è in condizioni gravissime. La speranza è appesa al filo di un delicatissimo intervento chirurgico all’ospedale San Camillo di Roma. Roma violenta, accoltellata una donna senza fissa dimora Tutto è avvenuto in pochi minuti. Sul posto sono accorsi subito i poliziotti. Chiamati da un testimone. Ora sono impegnati sulle tracce dell’aggressore, fuggito subito dopo aver accoltellato la donna. La ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 agosto 2022) Tragedia rosso sangue nella Capitale. Ancora un atto di violenza inaudita. Auna, 47enne italiana, è statada un uomo poco prima delle 15 a Monteverde. Sulle scale della, in via degli Orti di Cesare. Ora è in condizioni gravissime. La speranza è appesa al filo di un delicatissimo intervento chirurgico all’ospedale San Camillo diunaTutto è avvenuto in pochi minuti. Sul posto sono accorsi subito i poliziotti. Chiamati da un testimone. Ora sono impegnati sulle tracce dell’aggressore, fuggito subito dopo aver accoltellato la. La ...

