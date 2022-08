Roma | spento l' incendio negli studi di Cinecittà | bruciato il set di Firenze rinascimentale

vigilidelfuoco : ?? #Roma, i #vigilidelfuoco del fuoco hanno spento l’#incendio a #Cinecittà Studios. Le fiamme hanno distrutto la sc… - 7ceka1 : RT @vigilidelfuoco: ?? #Roma, i #vigilidelfuoco del fuoco hanno spento l’#incendio a #Cinecittà Studios. Le fiamme hanno distrutto la scenog… - Verusca34904548 : Grandi i vigili del fuoco di Roma che hanno spento L incendio a Cinecittà #GFVIP - juliopaulin97 : RT @vigilidelfuoco: ?? #Roma, i #vigilidelfuoco del fuoco hanno spento l’#incendio a #Cinecittà Studios. Le fiamme hanno distrutto la scenog… - BreakingItalyNe : RT @vigilidelfuoco: ?? #Roma, i #vigilidelfuoco del fuoco hanno spento l’#incendio a #Cinecittà Studios. Le fiamme hanno distrutto la scenog… -

In fiamme gli studios di a . Un rogo, che è statointorno alle 17,30, visibile anche da lunga distanza con la sua colonna di fumo nero, ha devastato gli studi del cinema di. In pericolo le scenografie di Young Pope e Jerusalem che ...Secondo quanto riportaToday, nell'area interessata dal rogo non si stavano svolgendo delle ... L'incendio è sotto controllo , i vigili del fuoco hanno domato ein breve tempo le fiamme. ...Secondo la società, “Le fiamme sono state velocemente circoscritte dai Vigili del Fuoco, grazie anche alla Protezione Civile di Roma, prontamente intervenuti sul luogo. Non ci sono danni a persone, né ...Le fiamme hanno interessato, secondo quanto ha detto la società, solo una parte del vecchio set di "Firenze rinascimentale", realizzato per le riprese della serie "Francesco" del 2002 . Tre squadre di ...