Roma | «Se vuoi il telefonino devi darmi 500€» | prima il furto | poi l’estorsione

(Di lunedì 1 agosto 2022) Attimi di paura questa mattina in via Prenestina. Qui un uomo egiziano di 30 anni — già noto alle forze dell’ordine e con precedenti — è stato fermato dal personale delle volanti con l’accusa diaggravato con strappo e tentata estorsione in concorso.in via Prenestina: i fatti I fatti sono avvenuti oggi, 1 agosto, pocodelle 9. A seguito dell’accaduto il malvivente è stato arrestato. Ma facciamo un passo indietro. Il 30enne ha strappato di mano la borsa ad un cittadino brasiliano di 34 anni al cui interno c’erano cento euro, un cellulare e la postepay. La tentata estorsione Ad agire erano in tre. Oltre al 30enne, infatti, c’erano anche due complici. Quest’ultimi al momento ignoti, sono riusciti a scappare. Ma non è finita qui. Una volta presi i soldi i malviventi hanno poi ricattato la vittima chiedendole 500 euro ...