Roma, incendio a Cinecittà: in fiamme la scenografia di Firenze rinascimentale (Di lunedì 1 agosto 2022) Bruciano gli studi di Cinecittà a Roma. Un rogo è visibile anche a lunga distanza con una colonna di fumo nero. Le fiamme sono divampate intorno alle 15.50 di oggi, lunedì primo agosto. Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero interessato solo la scenografia di Firenze rinascimentale, propagandosi poi ad alcune sterpaglie esterne alla struttura.

