Roma, incendio a Cinecittà: fumo nero, bruciano gli studi cinematografici - Cronaca - quotidiano.net (Di lunedì 1 agosto 2022) Brucia Cinecittà Roma, 1 agosto 2022 - Brucia Cinecittà. Un incendio è scoppiato intono alle 15 negli studi cinematografici di Cinecittà. Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero interessato ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Brucia, 1 agosto 2022 - Brucia. Unè scoppiato intono alle 15 neglidi. Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero interessato ...

fanpage : ULTIM'ORA Maxi incendio oggi all'interno degli studios di Cinecittà a Roma. Il set che sta andando a fuoco è quello… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, #vigilidelfuoco impegnati con due Canadair, un elicottero e squadre a terra per un #incendio che interessa… - vigilidelfuoco : #Roma, #incendio Castel Fusano: droni in ricognizione aerea per seguire dall’alto le operazioni di bonifica effettu… - cometepija : RT @vigilidelfuoco: ?? #Roma, è in corso un #incendio a #Cinecittà Studios che sta interessando una scenografia: gran parte della ricostruzi… - beatricebiasco_ : RT @com_notizie: Nuovo #incendio a #Roma. A fuoco gli #Studios di #Cinecittà. In pericolo le #scenografie e la casa del #GFvip https://t.co… -