Roma | incendio a Cinecittà | bruciano le scenografie di The Young Pope e Habemus Papam Sospese le riprese di Domina

(Di lunedì 1 agosto 2022)gli studios di. Un rogo, visibile anche da lunga distanza con la sua colonna di fumo nero, sta devastando gli studi del cinema di. In pericolo ledi...

Agenzia_Ansa : Incendio negli studi cinematografici di Cinecittà a Roma. Interessata la scenografia di 'Firenze rinascimentale'… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, è in corso un #incendio a #Cinecittà Studios che sta interessando una scenografia: gran parte della ricost… - fanpage : ULTIM'ORA Maxi incendio oggi all'interno degli studios di Cinecittà a Roma. Il set che sta andando a fuoco è quello… - AgazziNora : RT @ROBZIK: Ennesimo incendio a Roma. Sta bruciando #Cinecittà. - IoCercoDiMe : RT @Adnkronos: ?? #Roma: incendio oggi a Cinecittà, distrutta la 'Firenze rinascimentale'. -

a Cinecittà: bruciano le scenografie, colonna di fumo nero. Il fuoco minaccia la casa del Grande Fratello 'Distruzione totale' 'Ero negli uffici della Casa del Grande Fratello dove sto ...Unè divampato all'interno degli Studi di Cinecittà, nella zona sud - est di. Una densa colonna di fumo nero si è alzata nella struttura e stando alle prime notizie a bruciare sono le ...Maxi incendio a Cinecittà con gli studios in fiamme. Pare che anche la casa del GF Vip possa essere in pericolo.Incendio agli studios di Cinecittà: Casa GF Vip a rischio, in fiamme set e scenografie, gli aggiornamenti dei vigili del fuoco.