Roma | incendio a Cinecittà | bruciano gli studios con le fiamme che si avvicinano alle case

(Di lunedì 1 agosto 2022): ancora una volta un rogo è scoppiato nella Capitale. Nel pomeriggio del 1 agosto, lesi sono sviluppate negliche ospitano tante importanti scenografie. Il fumo alto ha costretto la chiusura di alcune strade.gliAncoranella Capitale: non c’è pace in quest’estate per tante città diche continuamente devono fronteggiare le conseguenze dei roghi. L’ultimoè scoppiato nel pomeriggio del primo agosto neglidi. Lehanno già travolto le scenografie di Young Pope e Jerusalem che starebbero ...

Agenzia_Ansa : Incendio negli studi cinematografici di Cinecittà a Roma. Interessata la scenografia di 'Firenze rinascimentale'… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, è in corso un #incendio a #Cinecittà Studios che sta interessando una scenografia: gran parte della ricost… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, i #vigilidelfuoco del fuoco hanno spento l’#incendio a #Cinecittà Studios. Le fiamme hanno distrutto la sc… - Emergenza24 : RT @S1Tv: Roma, Spento l’incendio agli Studios di Cinecittà - S1Tv : Roma, Spento l’incendio agli Studios di Cinecittà -

La nuova settimana per la trasmissione di Rai1 non inizia con notizie confortevoli. Poco prima dell'inizio della puntata infatti a, precisamente a Cinecittà, è scoppiato un grandeche ha coinvolto proprio gli studi dove si svolgono le riprese di film e serie tv. I due conduttori hanno subito dato la notizia e tenuto ......dal luogo dove è divampato l'. Le fiamme sono state circoscritte dai Vigili del Fuoco e non ci sono né feriti né intossicati. Sul posto è intervenuta anche la protezione civile diMostrano, infatti, un'alta colonna di fumo che dagli studi esce verso la città, facendo presagire un'altra giornata di finestre chiuse e paura di intossicazione per chi si trova nelle vicinanze dell'i ...