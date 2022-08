Roma: il retroscena su Belotti, Mourinho lo voleva già al Tottenham ma il Toro disse 'no' (Di lunedì 1 agosto 2022) Josè Mourinho, allenatore della Roma, potrebbe presto accogliere Andrea Belotti. Da quanto scrive il Messaggero, il tecnico portoghese... Leggi su calciomercato (Di lunedì 1 agosto 2022) Josè, allenatore della, potrebbe presto accogliere Andrea. Da quanto scrive il Messaggero, il tecnico portoghese...

sportli26181512 : Roma: il retroscena su Belotti, Mourinho lo voleva già al Tottenham ma il Toro disse 'no': Josè Mourinho, allenator… - marinabeccuti : Roma, retroscena Belotti: Mourinho lo voleva già al Tottenham. Il Torino disse no a 25 milioni - Torinogranatait : Roma, retroscena Belotti: Mourinho lo voleva già al Tottenham. Il Torino disse no a 25 milioni - MicheleSemerar8 : RT @LeBombeDiVlad: ??#Roma: #Wijnaldum spinge per l'arrivo ?? Il retroscena #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - Decocove : RT @LeBombeDiVlad: ??#Roma: #Wijnaldum spinge per l'arrivo ?? Il retroscena #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato -