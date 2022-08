Roma, Belotti e il retroscena: Mourinho lo voleva già al Tottenham (Di lunedì 1 agosto 2022) Spunta un retroscena sul possibile arrivo di Belotti alla Roma: Mourinho infatti lo voleva già ai tempi del Tottenham Belotti potrebbe essere un ennesimo rinforzo in attacco per la Roma. Il Messagero oggi riporta inoltre un retroscena sul Gallo. Sembra infatti che Jose Mourinho avesse già provato a comprare l’ex capitano del Torino ai tempi del Tottenham. In quella occasione Cairo disse di no ad un’offerta da 25 milioni di euro più bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Spunta unsul possibile arrivo diallainfatti logià ai tempi delpotrebbe essere un ennesimo rinforzo in attacco per la. Il Messagero oggi riporta inoltre unsul Gallo. Sembra infatti che Joseavesse già provato a comprare l’ex capitano del Torino ai tempi del. In quella occasione Cairo disse di no ad un’offerta da 25 milioni di euro più bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

marcoconterio : ?????? La #Roma si avvicina al Gallo, Andrea Belotti. ? - AlfredoPedulla : La #Roma tra #Georginio e ?? per altri due super colpi. La #Lazio mai in lizza per #Belotti che ha in #Mourinho un e… - Gazzetta_it : #Roma, #Wijnaldum e Belotti ai dettagli. Ora serve vendere: tutti i nomi in uscita #calciomercato - SKur88 : @LAROMA24 @augustociardi75 Ma perché parlare prima che le cose accadano? Perché? Wijnaldum e Belotti non hanno firm… - JTenx : Le trattative di calciomercato della #Roma per #Wijnaldum e #Belotti mi stanno facendo voglia di ibernarmi almeno f… -