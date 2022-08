Roma, al via Summer Slam Park: musica, cinema e street art all’Alessandrino (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Dai prossimi giorni si aggiunge un nuovo tassello alla programmazione dell’estate Romana: il Summer Slam Park, una piazza sopraelevata nel quartiere Alessandrino sognata e realizzata dall’associazione Metabolica in collaborazione con Fusolab dove accessibilità, ecosostenibilità, eterogeneità e innovazione compongono insieme un nuovo linguaggio culturale che si rivolge a tutti, in una più ampia declinazione nel paradigma dell’inclusione e della coesione sociale. Un format innovativo dal calendario variegato e trasversale che dal 2 all’11 e dal 25 al 31 agosto si porrà l’obiettivo di tessere interazioni e sinergie nella periferia est di Roma, rimarginando crepe e fratture attraverso eventi culturali e interventi di riqualificazione urbana. Il progetto, promosso da Roma ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Dai prossimi giorni si aggiunge un nuovo tassello alla programmazione dell’estatena: il, una piazza sopraelevata nel quartiere Alessandrino sognata e realizzata dall’associazione Metabolica in collaborazione con Fusolab dove accessibilità, ecosostenibilità, eterogeneità e innovazione compongono insieme un nuovo linguaggio culturale che si rivolge a tutti, in una più ampia declinazione nel paradigma dell’inclusione e della coesione sociale. Un format innovativo dal calendario variegato e trasversale che dal 2 all’11 e dal 25 al 31 agosto si porrà l’obiettivo di tessere interazioni e sinergie nella periferia est di, rimarginando crepe e fratture attraverso eventi culturali e interventi di riqualificazione urbana. Il progetto, promosso da...

