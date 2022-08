Rivoluzione scientifica per i componenti hardware: il silicio verrà sostituito da un nuovo miglior materiale (Di lunedì 1 agosto 2022) Il silicio non è più il materiale migliore sulla piazza. Pare che siano riusciti a trovare qualcos’altro di maggiormente utile per la realizzazione dei componenti hardware, e a giudicare dagli studi effettuati potrebbe anche essere un’ottima idea. Il silicio potrebbe essere il prossimo materiale preferito per la creazione di componenti specifici – Computermagazine.itAllo stato attuale tutti i semiconduttori vengono realizzati grazie al silicio, ma in futuro questo potrebbe cambiare radicamente. Dobbiamo tutto ad un gruppo di ricercatori del Massachusets Institute Of Technology, nome completo di MIT, dell’Università di Houston. Gli esperti hanno pubblicato un articolo importante su Science nel quale viene spiegato che esiste un altro ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 1 agosto 2022) Ilnon è più ile sulla piazza. Pare che siano riusciti a trovare qualcos’altro di maggiormente utile per la realizzazione dei, e a giudicare dagli studi effettuati potrebbe anche essere un’ottima idea. Ilpotrebbe essere il prossimopreferito per la creazione dispecifici – Computermagazine.itAllo stato attuale tutti i semiconduttori vengono realizzati grazie al, ma in futuro questo potrebbe cambiare radicamente. Dobbiamo tutto ad un gruppo di ricercatori del Massachusets Institute Of Technology, nome completo di MIT, dell’Università di Houston. Gli esperti hanno pubblicato un articolo importante su Science nel quale viene spiegato che esiste un altro ...

