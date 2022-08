Rischia di perdere il volo per i controlli La polizia gli paga il bus fino all'aeroporto (Di lunedì 1 agosto 2022) Ha avuto un lieto fine la disavventura vissuta da un giovane turista straniero a Gallipoli, che ha Rischiato di perdere l'aereo per Bergamo, a causa di un controllo antidroga della polizia, con tanto ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Ha avuto un lieto fine la disavventura vissuta da un giovane turista straniero a Gallipoli, che hato dil'aereo per Bergamo, a causa di un controllo antidroga della, con tanto ...

albace_a : @SalamidaFabio Stano che in un pease in cui la dx rischia di avere la maggioranza assoluta in Parlamento un leader… - Gipo17gipo : RT @aciapparoni: Quindi, in questa #CampagnaElettorale si è già capito che il fascismo c'è quando non si fa ciò che dice il Pd, che fascist… - L_AdeleShasa : @neverknewboutu Day. E' Libera di fare ciò che vuole e le sue scelte etc! Io, anche, sono libera; ... ognuno farà l… - AntonioGaspari : @elio_vito Salvini cerca di mettere le mani avanti rischia di perdere voti e quindi avra’meno ministri … ma in term… - Piero51688519 : @lapoelkann_ Si rischia di perdere il mondiale , con la macchina più forte...e a fine anno anche il miglior pilota… -