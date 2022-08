Rinnovo Giroud, il Milan vede il traguardo: avanti ancora insieme (Di lunedì 1 agosto 2022) Giroud ha convinto tutti. Il suo legame con il mondo Milan è forte e sincero: ecco perchè presto è atteso il Rinnovo Olivier Giroud ha convinto tutti nella sua prima stagione. Il suo legame con il mondo Milan è parso da subito forte e sincero, di stima reciproca e per questo il Rinnovo è all’orizzonte. Stando a quanto riferito da Calciomercato.com, nei piani di Frederic Massara e Paolo Maldini c’è la volontà di prolungare di almeno un altro anno l’attuale accordo in scadenza nel luglio del 2023. I primi contatti con l’entourage dell’ex Chelsea sono già in programma, tra qualche settimana si può entrare nel vivo della trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022)ha convinto tutti. Il suo legame con il mondoè forte e sincero: ecco perchè presto è atteso ilOlivierha convinto tutti nella sua prima stagione. Il suo legame con il mondoè parso da subito forte e sincero, di stima reciproca e per questo ilè all’orizzonte. Stando a quanto riferito da Calciomercato.com, nei piani di Frederic Massara e Paolo Maldini c’è la volontà di prolungare di almeno un altro anno l’attuale accordo in scadenza nel luglio del 2023. I primi contatti con l’entourage dell’ex Chelsea sono già in programma, tra qualche settimana si può entrare nel vivo della trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

