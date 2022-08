Registro delle Opposizioni, inizio in salita e dubbia efficacia (Di lunedì 1 agosto 2022) Il 27 luglio è stato attivato il Registro delle Opposizioni, l'atteso rimedio dal 99% degli italiani stufi di essere disturbati quotidianamente dalle chiamate indesiderate di call center a caccia di affari. La novità è l'apertura ai numeri cellulari, con la possibilità di bloccare in una volta sola tutti i consensi alle pubblicità forniti in precedenza circa il trattamento dei dati personali (sono inclusi anche le terze parti che ottengono dati in maniera indiretta), concessi tante volte in maniera distratta senza leggere ciò che si firma o si spunta online, per diventare così irraggiungibili per gli operatori di telemarketing illegali. Il provvedimento era molto atteso e non sorprendono quindi le oltre 500mila iscrizioni da parte dei cittadini arrivate nel corso delle prime 24 ore, come confermato da Anna Ascani, ... Leggi su panorama (Di lunedì 1 agosto 2022) Il 27 luglio è stato attivato il, l'atteso rimedio dal 99% degli italiani stufi di essere disturbati quotidianamente dalle chiamate indesiderate di call center a caccia di affari. La novità è l'apertura ai numeri cellulari, con la possibilità di bloccare in una volta sola tutti i consensi alle pubblicità forniti in precedenza circa il trattamento dei dati personali (sono inclusi anche le terze parti che ottengono dati in maniera indiretta), concessi tante volte in maniera distratta senza leggere ciò che si firma o si spunta online, per diventare così irraggiungibili per gli operatori di telemarketing illegali. Il provvedimento era molto atteso e non sorprendono quindi le oltre 500mila iscrizioni da parte dei cittadini arrivate nel corsoprime 24 ore, come confermato da Anna Ascani, ...

