Reazione a Catena, chi ha vinto stasera: I Tre Taralli, montepremi finale e parola vincente di lunedì 1 agosto 2022 (Di lunedì 1 agosto 2022) Reazione a Catena 2022. Inizia un nuovo mese ma anche ad agosto il preserale in casa Rai è targato Reazione a Catena il programma dell’estate su Rai 1 che allena la mente e che tiene compagnia, dal lunedì alla domenica, a migliaia e migliaia di telespettatori. Anche stasera Marco Liorni, con il suo garbo e la sua gentilezza, è pronto per ritornare al timone della trasmissione in una nuova, avvincente puntata. La sfida, come sempre, sarà a colpi di parole. Intuizione e abilità saranno gli ingredienti principali anche questa sera: a sfidarsi sono i neo campioni de “I Tre Taralli” contro i “Cinquetti“. Chi avrà la meglio? Reazione a Catena 2022: “I Tre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 agosto 2022). Inizia un nuovo mese ma anche adil preserale in casa Rai è targatoil programma dell’estate su Rai 1 che allena la mente e che tiene compagnia, dalalla domenica, a migliaia e migliaia di telespettatori. AncheMarco Liorni, con il suo garbo e la sua gentilezza, è pronto per ritornare al timone della trasmissione in una nuova, avpuntata. La sfida, come sempre, sarà a colpi di parole. Intuizione e abilità saranno gli ingredienti principali anche questa sera: a sfidarsi sono i neo campioni de “I Tre” contro i “Cinquetti“. Chi avrà la meglio?: “I Tre ...

CorriereCitta : Reazione a Catena, chi ha vinto stasera: I Tre Taralli, montepremi finale e parola vincente di lunedì 1 agosto 2022… - maritramonte : Affogo i miei dispiaceri nella nutella mentre guardo reazione a catena - PScafasci : @marcoliorni ma non ri vergogni a presentare REAZIONE A CATENA, quest'anno fa schifo? CAMBIATE PROGRAMMA - acidonitrosoo : che nervoso i concorrenti di reazione a catena che non sanno niente - linoballerino : nicola di reazione a catena che ne dici se stasera x caso nn so se sei libero fammi sapere -