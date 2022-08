Real Madrid, UFFICIALE la cessione di Borja Mayoral al Getafe (Di lunedì 1 agosto 2022) Real Madrid, il club blanco ha ufficializzato la cessione dell’ex romanista Borja Mayoral al Getafe: il comunicato Il Real Madrid ha comunicato tramite i propri canali ufficiali la cessione di Borja Mayoral al Getafe. IL COMUNICATO – «Real Madrid CF e Getafe CF hanno concordato il trasferimento del giocatore Borja Mayoral.Borja Mayoral è arrivato nella nostra accademia nel 2007 e da allora ha fatto parte del Real Madrid, con il quale ha vinto 1 Champions League, 1 Mondiale per club, 1 Supercoppa Europea e 1 Supercoppa spagnola.Il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022), il club blanco ha ufficializzato ladell’ex romanistaal: il comunicato Ilha comunicato tramite i propri canali ufficiali ladial. IL COMUNICATO – «CF eCF hanno concordato il trasferimento del giocatoreè arrivato nella nostra accademia nel 2007 e da allora ha fatto parte del, con il quale ha vinto 1 Champions League, 1 Mondiale per club, 1 Supercoppa Europea e 1 Supercoppa spagnola.Il ...

