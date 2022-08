Raccolta dei rifiuti ingombranti, abbiamo testato il servizio con l’assessore Zenoni e Aprica (Di lunedì 1 agosto 2022) Bergamo. Un servizio, quello del ritiro degli ingombranti, che rappresenta uno dei fiori all’occhiello di Aprica e dell’amministrazione comunale. Prima servizio a pagamento, quindi già esistente, ma con cifre considerevoli, stimate a seconda degli oggetti da portar via, e comprese tra i 40 e gli 80 euro, ora gratuito. Non solo. Al cittadino è consentito, previa prenotazione tramite app o telefonica, di poter usufruire del servizio due volte l’anno, con l’unica preoccupazione, appunto, di segnalare le date scelte, preparare fuori da casa gli ingombranti da ritirare e affiggere il foglio della prenotazione, così che non sembrino rifiuti abbandonati abusivamente. Ergo, niente più cantine colme, niente problemi a reperire furgoncini per portarli in discarica, niente più ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 agosto 2022) Bergamo. Un, quello del ritiro degli, che rappresenta uno dei fiori all’occhiello die dell’amministrazione comunale. Primaa pagamento, quindi già esistente, ma con cifre considerevoli, stimate a seconda degli oggetti da portar via, e comprese tra i 40 e gli 80 euro, ora gratuito. Non solo. Al cittadino è consentito, previa prenotazione tramite app o telefonica, di poter usufruire deldue volte l’anno, con l’unica preoccupazione, appunto, di segnalare le date scelte, preparare fuori da casa glida ritirare e affiggere il foglio della prenotazione, così che non sembrinoabbandonati abusivamente. Ergo, niente più cantine colme, niente problemi a reperire furgoncini per portarli in discarica, niente più ...

