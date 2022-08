Quei commenti alla baby influencer “Wren Eleanor” e il dilemma bambini sui social (Di lunedì 1 agosto 2022) Da tempo si discute su quanto sia giusto postare sui social network contenuti video e foto in cui compaiono minori. Recentemente questo tema è diventato molto popolare su TikTok e nell’occhio del ciclone è finito un account molto seguito, quello di Wren Eleanor e della sua mamma Jacquelyn. Apparentemente il profilo social di questa bambina, ovviamente gestito da sua madre, appare innocuo, con scatti e clip in cui la piccola si diverte a fare cose tipiche della sua età. Tuttavia molte persone si sono accorte che tra i 17 milioni di persone che seguono l’account di Wren Eleanor, si nascondono utenti potenzialmente pericolosi, possibili pedofili, che commentano i video in modo inquietante. NewsBambino (1-6 anni) Un bimbo su quattro sotto i sei anni ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 1 agosto 2022) Da tempo si discute su quanto sia giusto postare suinetwork contenuti video e foto in cui compaiono minori. Recentemente questo tema è diventato molto popolare su TikTok e nell’occhio del ciclone è finito un account molto seguito, quello die della sua mamma Jacquelyn. Apparentemente il profilodi questa bambina, ovviamente gestito da sua madre, appare innocuo, con scatti e clip in cui la piccola si diverte a fare cose tipiche della sua età. Tuttavia molte persone si sono accorte che tra i 17 milioni di persone che seguono l’account di, si nascondono utenti potenzialmente pericolosi, possibili pedofili, che commentano i video in modo inquietante. NewsBambino (1-6 anni) Un bimbo su quattro sotto i sei anni ...

