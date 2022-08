Prima nave carica di grano lascia il porto di Odessa (Di lunedì 1 agosto 2022) È salpata la Prima nave carica di grano ucraino. A riferire la notizia è stato il governo turco, che ha affermato che la nave è diretta in Libano. Anche Kyiv ha confermato la notizia. Salpata la Prima nave carica di grano ucraino? Dopo settimane di blocco delle esportazioni, è finalmente salpata la Prima nave carica Leggi su periodicodaily (Di lunedì 1 agosto 2022) È salpata ladiucraino. A riferire la notizia è stato il governo turco, che ha affermato che laè diretta in Libano. Anche Kyiv ha confermato la notizia. Salpata ladiucraino? Dopo settimane di blocco delle esportazioni, è finalmente salpata la

