"Presto a casa". Alessia e Giulia, la misteriosa telefonata prima della sciagura (Di lunedì 1 agosto 2022) Si continua a indagare sulla morte di Giulia e Alessia Pisanu, le sorelle di Castenaso nel Bolognese che sono morte nella stazione di Riccione, dove sono state travolte da un treno. Nelle ultime ore è emersa una testimonianza ritenuta importante dagli investigatori: è quella di un ragazzo di 24 anni, che ha accompagnato le due minorenni in stazione insieme a un amico. Qualche minuto prima di morire, Giulia e Alessia avevano parlato al telefono con il padre, rassicurandolo sul fatto che Presto sarebbero state a casa, dopo la notte di festa in discoteca. Oltre alla telefonata, il 24enne ha raccontato di aver visto Giulia e Alessia, rispettivamente 17 e 15 anni, in discoteca e poi di averle riviste fuori dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Si continua a indagare sulla morte diPisanu, le sorelle di Castenaso nel Bolognese che sono morte nella stazione di Riccione, dove sono state travolte da un treno. Nelle ultime ore è emersa una testimonianza ritenuta importante dagli investigatori: è quella di un ragazzo di 24 anni, che ha accompagnato le due minorenni in stazione insieme a un amico. Qualche minutodi morire,avevano parlato al telefono con il padre, rassicurandolo sul fatto chesarebbero state a, dopo la notte di festa in discoteca. Oltre alla, il 24enne ha raccontato di aver visto, rispettivamente 17 e 15 anni, in discoteca e poi di averle riviste fuori dal ...

GiovaQuez : Niente voto anticipato: è una dittatura, vogliono impedire agli italiani di esprimersi d mandarli a casa. Voto anti… - GuidoDeMartini : ?? SPERANZA? A casa! ?? SPERANZA? A casa! ?? SPERANZA? A casa! ?? SPERANZA? A casa! ?? SPERANZA? A casa! ?? SPERANZA? A c… - matteosalvinimi : #Diana, un piccolo angelo di 18 mesi volato in cielo troppo presto, abbandonata in casa per giorni da una “madre” s… - Libero_official : Morte di Giulia e Alessia, rintracciato un 24enne ritenuto un testimone importante: ecco cosa ha raccontato agli in… - imtoolazy_ : vabbè domani mi sveglio presto e la guardo la mattina che non posso aspettare di tornare a casa alle 7 di sera -