Presidenzialismo e autonomia | il centrodestra corre spedito verso il governo

(Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo il patto di coalizione sulle regole siglato dai leader la scorsa settimana nel vertice andato in scena alla Camera, ilsi muovele elezioni del 25 settembre riunendo negli uffici della Lega al Senato la squadra delegata alla stesura del programma di. Domattina poi, ancora una volta a Montecitorio, andrà in scena l'altro tavolo, quello sui collegi, mentre non è prevista a breve una nuova reunion tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Alla prima riunione nei pressi di Palazzo Madama prendono parte gli sherpa dei partiti della coalizione, tra questi l'europarlamentare Raffaele Fitto, per FdI; il responsabile dei Dipartimenti, Armando Siri e il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo, per la Lega; il responsabile dei Dipartimenti, Alessandro Cattaneo e il ...