Premier League | Chelsea vicino a Cucurella Il Newcastle punta tutto su Maddison

(Di lunedì 1 agosto 2022) Il mercato incontinua ad essere in grande fermento anche a pochi giorni dall’inizio del campionato. Il, infatti, stando a quanto riportato da Sky Sport UK, sarebbe moltoad acquisire Marcdal Brighton. I Blues sarebbero disposti a pagare fino a 60 milioni di euro per soffiare al Manchester City il calciatore. Il miliardario, invece, sarebbe pronto ad offrire circa 60 milioni per il centrocampista del Leicester James. I Magpies sarebbe in attesa di una risposta da parte delle Foxes, ma ad ogni modo la distanza tra domanda ed offerta non sembrerebbe poi così ampia da colmare. SportFace.

Un cavalcata che, dopo essere rimasti senza allenatore in autunno - Steven Gerrard decise di lasciare per accettare la corte dell'Aston Villa e iniziare ad allenare in- era davvero ...Il camerunese, infatti, prima di confermare il numero di maglia per la nuova avventura inha telefonato direttamente allo storico capitano del Chelsea per chiedergli il permesso di ... Premier League, il Chelsea ancora alla caccia di due obiettivi Il mercato in Premier League continua ad essere in grande fermento anche a pochi giorni dall’inizio del campionato. Il Chelsea, infatti, stando a quanto riportato da Sky Sport UK, sarebbe molto vicino ...CALCIO - Enorme rispetto tra Koulibaly e John Terry. Il nuovo difensore del Chelsea chiede il permesso di indossare la maglia numero 26 e Terry è onorato.