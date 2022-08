Ponza, yacht incendiato a largo di Frontone: la Guardia costiera recupera il natante (Di lunedì 1 agosto 2022) Ponza – Nella mattinata di ieri, domenica 31 luglio, si sono svolte le operazioni di recupero e rimorchio dell’imbarcazione da diporto incendiatasi e poi affondata nella giornata di sabato (leggi qui) nei pressi della località Frontone, Ponza. Le operazioni sono iniziate all’alba con i primi sopralluoghi sul posto da parte della Guardia costiera di Ponza, dei Vigili del Fuoco e della ditta specializzata incaricata del servizio, per poi proseguire con il ripristino del galleggiamento dell’unità e il suo rimorchio fino a terra ferma. Le motovedette della Guardia costiera di Ponza hanno garantito una cornice di sicurezza al convoglio, al fine di controllare il traffico navale e impedire ai tantissimi diportisti in zona di avvicinarsi ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 1 agosto 2022)– Nella mattinata di ieri, domenica 31 luglio, si sono svolte le operazioni di recupero e rimorchio dell’imbarcazione da diporto incendiatasi e poi affondata nella giornata di sabato (leggi qui) nei pressi della località. Le operazioni sono iniziate all’alba con i primi sopralluoghi sul posto da parte delladi, dei Vigili del Fuoco e della ditta specializzata incaricata del servizio, per poi proseguire con il ripristino del galleggiamento dell’unità e il suo rimorchio fino a terra ferma. Le motovedette delladihanno garantito una cornice di sicurezza al convoglio, al fine di controllare il traffico navale e impedire ai tantissimi diportisti in zona di avvicinarsi ...

