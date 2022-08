Pochettino | «Se io ho fallito al Psg | allora il Psg fallisce da dieci anni»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 1 agosto 2022) Mauricioparla della sua esperienza come allenatore del Psg a Infobae.è stato esonerato al termine della scorsa stagione. «È stata un’esperienza positiva. Le esperienze devono sempre essere capitalizzate e bisogna sempre imparare da esse. Siamo esseri razionali che devono pensare in questo modo. Dal punto di vista sportivo abbiamo vinto Supercoppa, Coppa di Francia e campionato in un anno e mezzo ma è chiaro che il progetto del Psg è vincere la Champions e se non ci riesci è considerato un fallimento. In ogni caso è un fallimento di 50, non solo della scorsa stagione. Sono 10-11che il Psg compra giocatori e ha come obiettivo vincere la Champions e credo che ce la farà perché ha le risorse, ma a volte nel calcio non accade ciò che si desidera, piuttosto ci sono fattori che non possono ...