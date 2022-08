Pjanic, il ritorno in Serie A: tre club spingono, restano due ostacoli (Di lunedì 1 agosto 2022) Ben tre club di Serie A, ad oggi, pensano a Miralem Pjanic. Un ritorno in Italia ostacolato da ben due grandi scogli. Il calciomercato prosegue, al netto di quelle che possono essere le difficoltà di chi prova a sfondare qualche muro pur di arrivare al proprio obiettivo. Non sempre ci si riesce, ed allora ecco Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 1 agosto 2022) Ben trediA, ad oggi, pensano a Miralem. Unin Italia ostacolato da ben due grandi scogli. Il calciomercato prosegue, al netto di quelle che possono essere le difficoltà di chi prova a sfondare qualche muro pur di arrivare al proprio obiettivo. Non sempre ci si riesce, ed allora ecco Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

egidio_gialdini : Il giornalista MEDIASET, Gianni BALZARINI, intervistato in esclusiva da torinotopnews_it risponde sul calciomercato… - ZonaBianconeri : RT @DiUbriachi: ??? Rispetto ad alcune notizie che stanno circolando, a noi non risulta assolutamente nulla per un possibile ritorno di #Pj… - Tiarossi2 : RT @DiUbriachi: ??? Rispetto ad alcune notizie che stanno circolando, a noi non risulta assolutamente nulla per un possibile ritorno di #Pj… - DiUbriachi : ??? Rispetto ad alcune notizie che stanno circolando, a noi non risulta assolutamente nulla per un possibile ritorn… - ZonaBianconeri : RT @calciomercatoit: ??#Juventus - si complica il ritorno di #Pjanic: #Xavi sta pensando di trattenerlo -