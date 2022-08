Pjanic, dalla Spagna sicuri: resterà al Barcellona (Di lunedì 1 agosto 2022) Pjanic, dalla Spagna sicuri: ha già deciso la sua prossima squadra. Il bosniaco vorrebbe rimanere ancora al Barcellona Nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Miralem Pjanic per rinforzare il centrocampo della Juve. Secondo quanto riporta Sport, però, il bosniaco avrebbe preso già una decisione su cosa fare nella prossima stagione. Il giocatore potrebbe scegliere di tagliarsi l’ingaggio pur di restare al Barcellona. Oltre ai bianconeri, anche Napoli e Lazio lo seguono, così come alcuni club dall’Arabia Saudita. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022): ha già deciso la sua prossima squadra. Il bosniaco vorrebbe rimanere ancora alNelle ultime ore è tornato in auge il nome di Miralemper rinforzare il centrocampo della Juve. Secondo quanto riporta Sport, però, il bosniaco avrebbe preso già una decisione su cosa fare nella prossima stagione. Il giocatore potrebbe scegliere di tagliarsi l’ingaggio pur di restare al. Oltre ai bianconeri, anche Napoli e Lazio lo seguono, così come alcuni club dall’Arabia Saudita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

