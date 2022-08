Petagna al Monza, il Napoli indugia: il Borussia gli sta soffiando Simeone (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Borussia Dortmund fa sul serio per Simeone, mentre il Napoli ancora aspetta il rilancio del Monza per Petagna. Al momento tra Napoli e Monza ballano due milioni di euro per la cessione del giocatore che da tempo ha accettato l’offerta di Galliani. Ma siamo allo stallo, come certifica anche il fatto che in Napoli-Maiorca, il tecnico Luciano Spalletti abbia deciso di far giocare Petagna, rischiando magari un infortunio che avrebbe messo definitivamente fine alla possibilità di cedere il giocatore. Simeone: bloccato dal Napoli, il Borussia fa sul serio Ma i tentennamenti del Napoli per la cessione di Petagna hanno aperto varchi per l’inserimento di ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 1 agosto 2022) IlDortmund fa sul serio per, mentre ilancora aspetta il rilancio delper. Al momento traballano due milioni di euro per la cessione del giocatore che da tempo ha accettato l’offerta di Galliani. Ma siamo allo stallo, come certifica anche il fatto che in-Maiorca, il tecnico Luciano Spalletti abbia deciso di far giocare, rischiando magari un infortunio che avrebbe messo definitivamente fine alla possibilità di cedere il giocatore.: bloccato dal, ilfa sul serio Ma i tentennamenti delper la cessione dihanno aperto varchi per l’inserimento di ...

