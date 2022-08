“Perché lo sta facendo”. Ilary Blasi, quello che tutti hanno capito: “Non ha altra scelta” (Di lunedì 1 agosto 2022) Sebbene se ne stia parlando ormai dai primi di luglio, quando i loro comunicati, rigorosamente disgiunti, hanno segnato la fine di una delle coppie più ammirate, seguite dello showbiz italiano, ancora continuano a emergere indiscrezioni riguardo la separazione e la situazione attuale tra Ilary Blasi e il simbolo calcistico Francesco Totti. tutti lo immaginavano già convivere con la nuova compagna, classe 1988, madre divorziata di due bambini di 8 e 10 anni, Noemi Bocchi. Invece, stando a quanto si legge sul portale diretto da Roberto D’Agostino, Dagospia, il Pupone sarebbe lontano da occhi indiscreti con un amico. Ilary Blasi invece ha attuato una ‘strategia’ sul web. Ilary Blasi, cosa succede dopo la separazione “Sempre più ai confini ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 1 agosto 2022) Sebbene se ne stia parlando ormai dai primi di luglio, quando i loro comunicati, rigorosamente disgiunti,segnato la fine di una delle coppie più ammirate, seguite dello showbiz italiano, ancora continuano a emergere indiscrezioni riguardo la separazione e la situazione attuale trae il simbolo calcistico Francesco Totti.lo immaginavano già convivere con la nuova compagna, classe 1988, madre divorziata di due bambini di 8 e 10 anni, Noemi Bocchi. Invece, stando a quanto si legge sul portale diretto da Roberto D’Agostino, Dagospia, il Pupone sarebbe lontano da occhi indiscreti con un amico.invece ha attuato una ‘strategia’ sul web., cosa succede dopo la separazione “Sempre più ai confini ...

