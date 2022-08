“Perché è finita con Matteo”. Uomini e Donne, Valeria Cardone: la verità (Di lunedì 1 agosto 2022) La storia tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone non aveva mai convinto davvero il pubblico di Uomini e Donne. Poche foto insieme dopo la scelta, distanti, compleanni separati, tutti punti che avevano sollevato dubbi legittimi sulla coppia. Dubbi che poi si sono concretizzati solo poche settimane fa quando Matteo Ranieri aveva annunciato l’addio con una lungo post su instagram dove, tra l’altro, è tornato attivissimo dopo la rottura. Nel dettaglio Matteo scriveva. “Ma la gente che senza conoscere una persona si arroga il diritto di dirle come deve vivere la propria vita, dando giudizi non richiesti…Esattamente che problemi ha?”. E ancora: “Perdonate la mia poca presenza sui social ultimamente, avevo bisogno di staccare un po’ da tutto ho approfittato del viaggio per ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 agosto 2022) La storia traRanieri enon aveva mai convinto davvero il pubblico di. Poche foto insieme dopo la scelta, distanti, compleanni separati, tutti punti che avevano sollevato dubbi legittimi sulla coppia. Dubbi che poi si sono concretizzati solo poche settimane fa quandoRanieri aveva annunciato l’addio con una lungo post su instagram dove, tra l’altro, è tornato attivissimo dopo la rottura. Nel dettaglioscriveva. “Ma la gente che senza conoscere una persona si arroga il diritto di dirle come deve vivere la propria vita, dando giudizi non richiesti…Esattamente che problemi ha?”. E ancora: “Perdonate la mia poca presenza sui social ultimamente, avevo bisogno di staccare un po’ da tutto ho approfittato del viaggio per ...

