Perché concordo con Bonomi sull'attuazione dell'agenda Draghi (Di lunedì 1 agosto 2022) Il presidente Mario Draghi ha avvertito, credo con un certo understatement che sarà un "autunno complesso" cui forse potrà far seguito una sorta di "inverno del nostro scontento" sia per quanto riguarda la disponibilità di forniture di gas, sia Perché le previsioni sulla crescita nel 2023 stanno scendendo man mano, e si attestano allo 0,7. Non è facile in queste condizioni né capire se ci sarà, come paventano alcuni, rischi di una tendenza alla recessione e un fenomeno di stagflation, e non si capisce, se il trend di crescita sarà nei prossimi anni di questo genere come potremmo rientrare da un debito pubblico che si attesta attorno a 150 del Pil. In queste condizioni non mi sembra che i diversi attori politici che si stanno preparando, anzi già sono in campagna elettorale, mostrino consapevolezza nella gravità di questi fenomeni. Basti ricordare ad ...

