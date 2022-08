Per il patrono di san Donato inaugurazione del nuovo organo della Cattedrale - Cosa Fare (Di lunedì 1 agosto 2022) nuovo organo Le celebrazioni del patrono san Donato saranno connotate quest'anno da un forte valore culturale e rappresenteranno un'importante occasione di riflessione sulla nostra Chiesa. Le ... Leggi su lanazione (Di lunedì 1 agosto 2022)Le celebrazioni delsansaranno connotate quest'anno da un forte valore culturale e rappresenteranno un'importante occasione di riflessione sulla nostra Chiesa. Le ...

lavalidamente : RT @FrancoFrattini: @ciceronemio Ancora la Sicilia??ma pensa non potevo crederci!magari sfilavano per il Santo patrono con “ inchino”al bal… - g_masera : RT @camcom_pno: Oggi la sede camerale di #Vercelli resterà chiusa in occasione della ricorrenza del santo patrono della città. Le attività… - picenooggi : Ascoli, modifiche alla viabilità per la festa del Santo patrono Sant’Emidio - PicenoTime : Ascoli Piceno, regolamentazione traffico per festa del Santo Patrono e Giostra della Quintana - luposilenzioso2 : RT @FrancoFrattini: @ciceronemio Ancora la Sicilia??ma pensa non potevo crederci!magari sfilavano per il Santo patrono con “ inchino”al bal… -