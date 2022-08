Pelosi non rinuncia a Taiwan: alta tensione Usa - Cina. Casa Bianca: 'Non sosteniamo indipendenza isola' (Di lunedì 1 agosto 2022) - Atteso per stanotte atterraggio di speaker della Camera statunitense a Taiwan. Pechino: è una minaccia a nostra sovranità nazionale. Usa: spetta a Pelosi decidere se ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 1 agosto 2022) - Atteso per stanotte atterraggio di speaker della Camera statunitense a. Pechino: è una minaccia a nostra sovranità nazionale. Usa: spetta adecidere se ...

Agenzia_Ansa : La Cina assicura che le forze armate non staranno 'a guardare' nel caso di una visita a Taiwan della presidente del… - fattoquotidiano : Cnn: “Nancy Pelosi visiterà anche Taiwan”. Sale la tensione tra Stati Uniti e Cina. Il presidente Xi Jinping: “Non… - RaiNews : Malgrado l'irritazione e gli avvertimenti della Cina, la presidente della Camera americana, la democratica Nancy Pe… - sunday_ky : RT @francycognato: La casa di Francesca è piena di cani e gatti I box sono pienissimi Come potete vedere MARVIN e l'ultima cagnolina recupe… - il_latinista : @rallegriamoci Wait, la Pelosi resta comunque un avversario politico. Gli States si meritano i Repubblicani non i Dem. -