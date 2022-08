Pelosi in Asia, la Cina: se visita Taiwan prenderemo contromisure (Di lunedì 1 agosto 2022) Nancy Pelosi è arrivata a Singapore, prima tappa del suo atteso tour in Asia avvolto fino all'ultimo da segretezza dopo l'escalation delle tensioni con la Cina su Taiwan. La presidente della Camera ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 1 agosto 2022) Nancyè arrivata a Singapore, prima tappa del suo atteso tour inavvolto fino all'ultimo da segretezza dopo l'escalation delle tensioni con lasu. La presidente della Camera ...

